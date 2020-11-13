MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.

Fatih Terim takımı yeni baştan inşa edecek

Fatih Terim, milli arada takımdaki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve ilk 8 haftanın istatistiklerini çıkartan tecrübeli hoca, hücum başta olmak üzere önemli eksikler tespit etti. İmparator, Kayseri maçına kadar takımı yeni baştan inşa edecek.