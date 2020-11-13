MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 13. yarışı Valencia Grand Prix'siyle sürecek.
İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, 14 Kasım Cumartesi TSİ 16.50'de gerçekleştirilecek.
Yarış ise 15 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da 27 tur üzerinden yapılacak.
Sezonun geride kalan bölümünde Petronas Yamaha'dan Fabio Quartararo 3, takım arkadaşı Franco Morbidelli 2, Joan Mir, Alex Rins (Suzuki Ecstar), Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha), Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci (Ducati), Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3) ve Brad Binder (Red Bull KTM) ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.
Valencia Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:
1. Joan Mir (İspanya): 162 puan
2. Fabio Quartararo (Fransa): 125
3. Alex Rins (İspanya): 125
4. Maverick Vinales (İspanya): 121
5. Franco Morbidelli (İtalya): 117
Galatasaray, milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.
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Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.
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Fatih Terim, milli arada takımdaki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve ilk 8 haftanın istatistiklerini çıkartan tecrübeli hoca, hücum başta olmak üzere önemli eksikler tespit etti. İmparator, Kayseri maçına kadar takımı yeni baştan inşa edecek.