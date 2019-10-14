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'Motivasyonumuz yüksek'

'Motivasyonumuz yüksek'

Fransa’da yaşayan Türkler, Ay-Yıldızlı futbolcuların bugün galip geleceğinden emin.

AKŞAM

A MİLLİ Takımımız’ın Fransa ile oynayacağı maç öncesi Fransa’da yaşayan ve maça gidecek olan çifte pasaportlu Türkler, L’Euquipe gazetesine konuştu. Fransa’da 600 binden fazla Türk yaşadığını yazan gazete, maçta da Stade de France’ın en az yarısının kırmızı beyaz olacağını vurguladı. 19 yaşındaki Mehmet Açıkan, 2017’deki olaylı Lyon-Beşiktaş maçına da gittiğini ve tribünde olduğunu belirterek, “Bu maçı çok uzun süredir bekliyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek” açıklamasını yaptı. 20 yaşındaki Atakan Anıl ise “Gönlümü verdiğim iki takım karşı karşıya gelecek. Türkiye’nin kazanmasını istiyorum” dedi.

Türkler fazla olacak

FRANSA Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, “Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız” ifadelerini kullandı.

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