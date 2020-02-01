  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 10:44
  • |
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 10:52

Motivasyon görevi Emre Belözoğlu'nda: Onlardan daha iyi takımız

Motivasyon görevi Emre Belözoğlu'nda: Onlardan daha iyi takımız

Paylaş

Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesi motivasyon görevini üstlendi.

Yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda şampiyonluk yolundaki en kritik karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Kimin oynayacağı hiç önemli değil, hangi 11'le sahaya çıkarsak çıkalım, herkes en iyisini yapacak. Bundan şüphem yok" diye konuştu.

Maç öncesi tek dezavantajlarının saha-seyirci olduğunu belirten kaptan sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÜÇ PUANDAN FAZLASI"

"Ancak Rize ve Gaziantep'te deplasman oyunumuzun geliştiğini herkese gösterdik. Artık dış sahada sonuç alan futbolu oynamayı biliyoruz. Bunu devam ettirelim. Biz rakipten daha kaliteli bir takımız. Kendimize güvenimizi sahaya yansıttığımızda sonuç gelecek. Alınacak galibiyet 3 puandan fazlası anlamına geliyor. Şampiyonluktaki en büyük rakiplerimizi arka arkaya yenmek Fenerbahçe'nin gücünü herkese gösterir. Başakşehir maçını da daha anlamlı kılar. Herkesin bu bilinçle sahada olması gerekiyor."

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş, müthiş operasyonla Kevin-Prince Boateng'in lisansını son dakikalarda çıkarmayı başardı

title

Stoper transferi yapamayan Galatasaray, ligin ikinci yarısı için büyük risk aldı

title

Emre Mor resmen Olympiakos'ta

LA Lakers, Efsane Oyuncusu Kobe Bryant´ı Böyle Andı

SPOR GÜNDEMİ

Taraftarlar isyanda! '16 yaşındaki çocuğa kaldı'
Taraftarlar isyanda! '16 yaşındaki çocuğa kaldı'

Taraftarlar isyanda! '16 yaşındaki çocuğa kaldı'

Ara transfer dönemi dün akşam saat 18.00 itibarıyla sona ererken, Galatasaray beklenen stoper transferini gerçekleştiremedi. Gerek Finansal Fair Play kriterleri, gerekse yabancı kontenjanında beklenen hamlelerin yapılamaması sebebiyle risk almak zorunda kaldı.

Müthiş operasyonun perde arkası ortaya çıktı
Müthiş operasyonun perde arkası ortaya çıktı

Müthiş operasyonun perde arkası ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kısıtlı limit sebebiyle transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, pencerenin kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kara Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina’nın formasını giyen Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladı.

Emre Mor imzayı attı
Emre Mor imzayı attı

Emre Mor imzayı attı

Galatasaray Kulübü, sezon başında İspanya temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiraladı.

Emre Belözoğlu: Onlardan iyi bir takımız
Emre Belözoğlu: Onlardan iyi bir takımız

Emre Belözoğlu: Onlardan iyi bir takımız

Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesi motivasyon görevini üstlendi.

Çin futbolu batıyor
Çin futbolu batıyor

Çin futbolu batıyor

Lig bu sezon oynanmayabilir, sponsorlar da Çin’den desteklerini çekmeye başladı.

20.30 tepkisi
20.30 tepkisi

20.30 tepkisi

“Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. 2 gün sonra Başakşehir ile hayati maçımızı var.”

Kiralık Guilherme
Kiralık Guilherme

Kiralık Guilherme

Trabzonspor, Guilherme’nin kiralanması konusunda Alvarenga ile anlaşıldığını ve 100 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.