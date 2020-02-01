Motivasyon görevi Emre Belözoğlu'nda: Onlardan daha iyi takımız

Yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda şampiyonluk yolundaki en kritik karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Kimin oynayacağı hiç önemli değil, hangi 11'le sahaya çıkarsak çıkalım, herkes en iyisini yapacak. Bundan şüphem yok" diye konuştu.
Maç öncesi tek dezavantajlarının saha-seyirci olduğunu belirten kaptan sözlerini şöyle sürdürdü:
"ÜÇ PUANDAN FAZLASI"
"Ancak Rize ve Gaziantep'te deplasman oyunumuzun geliştiğini herkese gösterdik. Artık dış sahada sonuç alan futbolu oynamayı biliyoruz. Bunu devam ettirelim. Biz rakipten daha kaliteli bir takımız. Kendimize güvenimizi sahaya yansıttığımızda sonuç gelecek. Alınacak galibiyet 3 puandan fazlası anlamına geliyor. Şampiyonluktaki en büyük rakiplerimizi arka arkaya yenmek Fenerbahçe'nin gücünü herkese gösterir. Başakşehir maçını da daha anlamlı kılar. Herkesin bu bilinçle sahada olması gerekiyor."
(Sabah)
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