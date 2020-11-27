Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe itirafı: İstediler ama kulübüm izin vermedi

Mısır'da Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'tan sonra en önemli yetenek olarak gösterilen 23 yaşındaki golcü futbolcu Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuştu.
Kariyerini Mısır Premier Ligi ekibi Zamalek'te sürdüren genç oyuncu, kulübünün kendisi için gelen teklifleri reddettiğini açıkladı.
"EN İYİ ŞEKİLDE VEDA ETMEK İSTİYORUM"
Sporx'te yer alan habere göre, Mohamed Fenerbahçe için gelen soruya cevabında, "Teklif gelmişti. Kulübün isteği beni Afrika Uluslar Kupası'na kadar kadroda tutmaktı. İsteklerime rağmen kulübün kararına saygı duydum. Şimdi baktığımda taraftarlarımıza en iyi hediyeyi vererek veda etmek istiyorum." dedi.
Mohamed, Eylül ayının sonlarında yaptığı açıklamada "Evet, Fenerbahçe'nin beni istediği doğru. Bu harika takıma transfer olmak istiyorum. 23 yaşındayım ve artık öne çıkıp Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum. Diğer Mısırlı oyuncular Trezeguet ve Elneny gibi ben de Türkiye'ye transfer olup, o büyük ligde gelişim sağlamak istiyorum. Benim amacım sadece işimi yapmak." ifadelerini kullanmıştı.
Mostafa Mohamed, kariyerinde çıktığı 116 resmi maçta takımına 39 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
• Trabzonspor - Adana Demirspor
• Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu
• Galatasaray – Darıca Gençlerbirliği
• Fenerbahçe – Karacabey Belediyespor
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