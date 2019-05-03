Mossoro: Her şey hala bizim elimizde

İşte Mossoro'nun maç sonu açıklamaları;

"Şu anda soyunma odasındaki hava en iyisi değil, hepimiz üzgünüz. Ligin son 4 haftasında 12 puanın sadece 2'sini alabildik, bu da üzücü. Ligin geneline baktığımızda ligin büyük bölümünde çok güzel oynamış bir Başakşehir var. Şu anda 2. sıradaki Galatasaray'ın 3 puan önündeyiz, Galatasaray ile Beşiktaş'ın maçı var. Ne olursa olsun yapmamız gereken, sorumluluk almak"

DAHA HAVLU ATMADIK

Hocamız her şeyi yaptı, inanılmaz bir başkanımız var, bizim için her şeyi yaptı. Onun yaptıklarına karşılık vermemiz lazım. Son 4 haftada 2 puanımız varsa, belki değişiklikler yapılmalıdır, belki oyuncuların daha çok sorumluluk alması gerekir. Biz daha havlu atmadık.

HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE

Bütün takım arkadaşlarımın en az benim kadar şampiyonluk istediğini biliyorum. Zaten kim şampiyonluk istemez ki? Bizim görevimiz, yapmamız gerekenleri daha iyi yapabilmek. Her şey hala bizim elimizde, gereğini yaparsak, istediğimize ulaşırız.