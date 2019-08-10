Moses Inter yolcusu

SPOR GÜNDEMİ

Müjde! Taraftarların en çok istediği transfer bitti Müjde! Taraftarların en çok istediği transfer bitti Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha Galatasaray, Diagne’yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.

'Bu adam bizimle dalga mı geçiyor!' 'Bu adam bizimle dalga mı geçiyor!' Galatasaraylı taraftarlar, Sarı-Kırmızılıların gözden çıkardığı ancak ciddi bir teklif gelmediği için gönderemediği Mbaye Diagne’ye ateş püskürdü. Taraftarlar, golcü futbolcunun paylaşımının altına ‘Bu adam bizimle dalga mı geçiyor’ mesajları yağdırdı.

Gücünü gösterdi Gücünü gösterdi Sparta Prag’la deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor oynadıkları futbolla taraftara umut verdi.

'İyi yerlere gelecek' 'İyi yerlere gelecek' BEŞİKTAŞ’IN yeni transferi Pedro Rebocho, özelliklerini anlattı.

Avcı taraftardan beklentisini açıkladı! Avcı taraftardan beklentisini açıkladı! Abdullah Avcı, Beşiktaş taraftarından beklentisini açıkladı: “Saha dışındaki konularla ilgilenmeyeceğim. Beşiktaş taraftarı çok sağ duyuludur. Biz taraftardan zaman değil, destek istiyoruz. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Taraftar da o desteği bize verecektir.”