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  3. Moses açıkladı! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Moses açıkladı! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Moses açıkladı! Fenerbahçe'de kalacak mı"

Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada penaltıdan tek golü atan Victor Moses, maç sonrasında geleceğine de değindi.

Gelecek sezon Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı sorulan Moses, "Şunu açık söylemek lazım, ben buraya gelirken 18 aylık bir sözleşmeye imza attım. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz ama ben buraya gelirken oynamaya, keyif almaya geldim. Şu anda keyif alıyorum, hocam da bana güveniyor" diye cevap verdi.

Maçı yorumlayan Nijeryalı oyuncu, "Bizim için son derece önemli bir 3 puandı. Son derece iyi karakter gösterdik. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bu karakteri sahaya yansıttık. Ben de gol attığım için mutluyum, burada keyif almak istiyorum. Son maç kaldı, onu da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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