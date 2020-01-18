'Mor'u istemiyorlar'

DANİMARKA gazetesi BT’nin haberine göre; Brentford, Emre Mor için Galatasaray’la yaptığı görüşmeleri sonlandırdı.

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Takımda bulunan çok sayıda Danimarkalı, problemli bir oyuncu olarak gördükleri Emre’nin alınmasını istemedi. Bu ara Celta Vigo Teknik Direktörü Minambres, “Galatasaray’la konuşmadık. İngiltere’den teklifl er var ama haziran sonuna kadar bizim değil, onların oyuncusu” dedi.