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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 08:00
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 08:00

Moraller hala bozuk

Moraller hala bozuk

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DERBİDE Galatasaray’a yenilerek 20 yıllık seriyi bitiren Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti...

AKŞAM

Sarı-Lacivertli futbolcularda morallerin hala bozuk olduğu gözlendi. Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla Antalyaspor hazırlıklarını noktalayacak.

MEHMET EKİCİ İLK 11’E

Öte yandan Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren ve sahada kaldığı sürede iyi bir performans ortaya koyan Mehmet Ekici’yi Antalyaspor deplasmanında 11’e koyacak. Mehmet Ekici, derbide çok kritik iki şut atmış ancak kaleci Fernando Muslera’yı geçememişti.

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Moraller hala bozuk
Moraller hala bozuk

Moraller hala bozuk

DERBİDE Galatasaray’a yenilerek 20 yıllık seriyi bitiren Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti...

50 milyon pişmanlığı
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