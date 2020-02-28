SPOR GÜNDEMİ

Moraller hala bozuk Moraller hala bozuk DERBİDE Galatasaray’a yenilerek 20 yıllık seriyi bitiren Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti...

50 milyon pişmanlığı 50 milyon pişmanlığı İngilizler, Sörloth’un fiyatının 50 milyon euroya çıktığını yazdı. Crystal Palace taraftarları ise Trabzonspor’a verilen 6 milyon euro satın alma opsiyonuna isyan etti.

'Ayrılık olabilir' 'Ayrılık olabilir' Menajeri G.Saray’la görüşen Trabzonspor’un sol beki Novak, “Trabzonspor’dan yeni sözleşme almak istiyorum ama anlaşamıyoruz. 3 aydır bazı noktaları aşamıyoruz. Bazı teklifler var. Ayrılık olabilir” dedi.

Karius'un yerine Sinan Bolat Karius'un yerine Sinan Bolat Siyah-Beyazlılar, Alman eldivenin yerine milli file bekçisini düşünüyor. 31 yaşındaki isim de bu teklife sıcak bakıyor...

Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.

'Türk milletinin başı sağolsun' 'Türk milletinin başı sağolsun' Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.