Montero: Beşiktaş'ı istedim

AKŞAM

Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.

Beşiktaş'ın Atletico Madrid’den kiraladığı İspanyol stoper Montero, “Beşiktaş forması giymek benim için büyük mutluluk. Kariyerimde attığım büyük bir adım. Buraya gelmek başarı. Deportivo’da kiralıktım. Menajerim bu imkanı bana sundu ve Beşiktaş için karar verdim. Başka bir seçenek istemedim. Gözlükle oynamayı denedim ama görüşümü kısıtladığı için çıkardım. İspanya’da topa sahip olmak önemlidir. Burada ise futbol, fizik güce dayalı oynanıyor.” dedi.

"ABARTMA KARDEŞ!"

Öte yandan, Beşiktaşlı N'Sakala, sosyal medyada bir Beşiktaş taraftarının yaptığı, “N’Sakala > Davies&Marcelo” yorumuna, “Abartma kardeş” yazarak güldü.