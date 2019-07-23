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  3. Monchi'den Simon Kjaer itirafı: Fenerbahçe'yle görüştük

Monchi'den Simon Kjaer itirafı: Fenerbahçe'yle görüştük

Monchi'den Simon Kjaer itirafı: Fenerbahçe'yle görüştük

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Nemanja Gudelj için düzenlenen imza töreninde Simon Kjaer'n transfer süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.

Monchi, Simon Kjaer'in geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Simon Kjaer için bazı teklifler vardı. Fenerbahçe ile 3 hafta ya da 1 ay önce bir görüşmemiz oldu. Ancak, 15 gündür Fenerbahçe ile bir temasımız yok." cevabını verdi.

Kjaer'in durumun da yorumlayan Monchi, "Kjaer, şu an takımımızın bir futbolcusu. Çok eğlenceli ve harika bir takım oyuncusu. Transferin bitmesine daha çok süre var. Sahip olduğumuz oyuncuları, kar edebileceğimiz şekilde elden çıkarmaya gayret edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

FENERBAHÇE, KJAER'İ İSTİYOR!

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü Kjaer, önümüzdeki sezon Sevilla'da kalmak istemiyor. Sarı lacivertlilerin de eski oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

30 yaşındaki Danimarkalı stoper geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 maçta mücadele etti. Kjaer iki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den 2017-2018 sezonu başında 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olmuştu.

(Sporx)

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