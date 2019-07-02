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  3. Monchi, Banega transferi ile ilgili tüm detayları açıklayacak

Monchi, Banega transferi ile ilgili tüm detayları açıklayacak

Monchi, Banega transferi ile ilgili tüm detayları açıklayacak

Galatasaray imza atacağı iddia edilen Banega için Monchi'nin bugün açıklama yapması bekleniyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 1 aydır Galatasaray gündemini meşgul eden ve menajerinin İstanbul’a geleceği söylenen Ever Banega için Sevilla kulübünden herhangi bir açıklama gelmemesi kafaları karıştırdı. İspanyol basınında Banega-Fernando takası hakkında tek bir haber yapılmazken, Türkiye’de ‘Banega Galatasaray’da’ manşetlerinin atılması sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor.

MONCHİ'DEN BANEGA AÇIKLAMASI GELECEK

Sevilla Sportif Direktörü Monchi’nin ortaya atılan Banega iddialarına bugün nokta koyacağı belirtilirken ‘Transfer Siharbazının’ Arjantinli yıldız hakkında ‘tecrübeli futbolcu bizimle kalacak’ ifadelerini kullanacağı düşünülüyor. İspanya’dan alınan bilgilere göre; kırmızı beyazlı kulübün Banega’yı bırakmayacağı bildirilirken, Monchi’nin Fernando konusuna da açıklık getireceği söyleniyor.

Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 51 maçta forma giyen 31 yaşındaki Ever Banega 8 gol 9 asist yapma başarısını gösterdi. Daha önce Atletico Madrid, Valencia ve İnter’de oynayan Ever’in bonservis bedelinin 6-7 milyon Euro civarında olacağı belirtiliyor.

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