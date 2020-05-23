Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçında seyirci yok, fotoğrafları var

Avrupa’nın 5 büyük liginde korona virüs sonrası yeşil sahalara inen ilk lig olan Almanya Bundesliga’da seyircisiz oynanan 27. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, evinde Bayer Leverkusen’i ağırlıyor. Bu mücadelede bir ilke de imza atıldı. Günler öncesinden duyurulan karton taraftar uygulaması maçta kullanıldı. Karşılaşma öncesinde tribünlere yaklaşık 13 bin taraftarların kartondan fotoğrafları yerleştirildi.
Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.
Younes Belhanda'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın yerini tanıdık bir isimle dolduracak. Öyle ki Galatasaray yönetimi teklif edilecek rakamı da belirledi.
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisini Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında görmek istediğini söyledi. Hırvat teknik adam, virüsün seyrinin buna şimdilik izin vermediğini de belirtti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.
Hem Alanyaspor hem de Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yola devam ediyor. Bu nedenle Ali Koç, resmi temas kurmak için kupanın tamamlanmasını bekliyor. Ardından çok büyük ihtimalle Temmuz'da Erol Bulut dönemi resmen başlayacak.
Yönetimin tüm çabasına rağmen yıldız futbolcunun menajerinin her görüşmede farklı problemler çıkarttığı ve taraflar arasındaki iplerin artık kopma noktasına geldiği öğrenildi. Novak'ın menajeri de oyuncusunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'e önerdi.
Pek çok kulübün scout (izleme) ekibi tarafından takip edilen 17 yaşındaki Emin ve 19 yaşındaki Ali Yavuz, önümüzdeki sezondan itibaren A takımda ciddi süreler alacak. Galatasaray'ın hocası, Ozan Kabak gibi bu iki gencin erkenden satılmasını kesinlikle istemediğini yönetime iletti.