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  3. Monaco'nun Islam Slimani'yi serbest kalma bedeliyle transfer edeceği iddia edildi

Monaco'nun Islam Slimani'yi serbest kalma bedeliyle transfer edeceği iddia edildi

Monaco'nun Islam Slimani'yi serbest kalma bedeliyle transfer edeceği iddia edildi

Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratan ancak Monaco’da döktüren Islam Slimani’yle ilgili flaş transfer iddiası. Monaco’nun Cezayirli golcüyü 9 milyon Euro’luk serbest kalma bedeliyle kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, geçtiğimiz yaz Leicester City'den kiralık olarak gittiği Monaco'da sergilediği performansla parmak ısırtıyordu. Şu ana kadar 7 maçta 5 gol ve 7 asist kaydeden Cezayirli hakkında bugün Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Sky Sports kanalı, resmi internet sitesi aracılığıyla okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Monaco'nun 31 yaşındaki santrforu sezon sonunda 9 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle kadrosuna katabileceğini yazdı. Leicester kulübü, 2016 yazında Sporting Lizbon'dan büyük ümitlerle kadrosuna kattığı yıldız isim için tam 30,5 milyon euro ödemişti.

(Fanatik)

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