Monaco'dan savunmaya 18 milyonluk takviye

Monaco, Şilili stoper Guillermo Maripan'ı 18 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Deportivo Alaves'ten savunma oyuncusu Guillermo Maripan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Monaco'nun Şilili stoperin transferi için Alaves'e 18 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. Guillermo Maripan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Şili ekibi Universidad Catolica'dan 2017 yılında 1 milyon euro karşılığında Alaves'e transfer olan Maripan, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.