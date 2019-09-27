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  3. Monaco'dan Radamel Falcao sözleri: Galatasaray'a gitmek istedi, takımda tutamazdık

Monaco'dan Radamel Falcao sözleri: Galatasaray'a gitmek istedi, takımda tutamazdık

Monaco'dan Radamel Falcao sözleri: Galatasaray'a gitmek istedi, takımda tutamazdık

Radamel Falcao transferinde Galatasaray'ı en çok uğraştıran isimlerden biri olan Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Rusya'da röportaj verdi ve Falcao hakkında konuştu.

Rus futbol adamı, Falcao'nun ayrışış süreci hakkında ''Falcao, gerçekten Galatasaray'a gitmek istedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu. Onu artık takımda tutmamız imkansızdı. Transfere karşı çıkmamız bir şeyi değiştirmeyecekti. Takımın da morali iyiydi. Futbolcularla konuştum ve bu ayrılığın gerçekleşeceğini söyledim. Onu artık takımda tutamazdık.'' sözlerini kullandı.

''ONYEKURU MÜTHİŞ FUTBOLCU, ÇOK ETKİLENDİM''

Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Henry Onyekuru transferi hakkında da konuşan Petrov, ''Onyekuru transferinden çok etkilendim. Şu ana kadar çok fazla oynamadı belki ama müthiş bir futbolcu. Geçen sezon Galatasaray'da çok sayıda gol attı.'' dedi.

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