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aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 07:51
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 07:51

Monaco'dan Galatasaray'da gözden düşen Belhanda için yeni teklif

Monaco'dan Galatasaray'da gözden düşen Belhanda için yeni teklif

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Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sakatlıktan çıkmasıyla ikinci plana düşen Younes Belhanda için Monaco'nun maaşının bir kısmını ödeme şartıyla kiralık teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Kadrosunda 17 yabancı oyuncusu bulunan ve oyuncu göndermenin yollarını arayan Galatasaray'da Belhanda için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basını, Monaco'nun Belhanda'ya talip olduğunu iddia etti. Bahsi geçen iddialarda Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan Younes Belhanda'nın Monaco tarafından kiralık olarak istendiği ifade edildi. Monaco'nun Belhanda'nın maaşının bir kısmını ödemeyi teklif ederek Galatasaray'ın kapısını çalacağı söyleniyor...

Bir süredir Belhanda'nın kendisine bir çok takımdan teklif gelmesine rağmen ücrette anlaşamadığı için gitmek istemediği konuşuluyordu.

Bu sezon ligde 12, kupada 3, Süper Kupa'da ve 4 Şampiyonlar Ligi maçında oynayan Faslı oyuncu toplam 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

(Sporx)

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