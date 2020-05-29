Monaco'dan Beşiktaş'a Nacer Chadli önerisi: 2 milyon Euro'ya size verelim

Monaco'dan Beşiktaş'a transferle ilgili açık teklif! Bir süredir kanat transferi yapmak için çeşitli isimleri listesine alan hatta görüşmelere bile başlayan Beşiktaş'a Monaco'dan transfer önerisi geldi.
"ŞARTLARDA SIKINTI YAŞANMAYACAK"
Fransızlar, sezon başı Anderlecht'e ücretsiz kiraladığı Nacer Chadli için Beşiktaş'a haber yolladı. Fransız ekibinin yetkilileri, sezon başında Belçika ekibi Anderlecht'e kiraladıkları Belçikalı için uygun şartlarda transferinin mümkün olduğunu iletti.
2 MİLYON EURO'YA BİTECEK
30 yaşındaki futbolcudan beklediği verimi alamaması nedeniyle maliyetinden kurtulmak isteyen Monaco'nun 2 milyon euro gibi bir rakama işin biteceği haberini yolladığı kaydedildi.
Bu sürpriz öneri karşısında şaşkınlık yaşayan Beşiktaş yönetiminin ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın'la konuyu görüşeceği ve hocanın da onay vermesi halinde maddi kaynak arayışına başlayacağı belirtildi.
Chadli 2017-18 sezonunda siyah- beyazlıların gündemine gelmiş hatta West Brom'a yapılan 6 milyon euro'luk öneri reddedilmişti.
Monaco bir sonraki sezon 12 milyon Euro'ya Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Asıl mevkisi sol açık olan Chadli, orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
(Takvim)
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