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  3. Monaco'da hoca değişti, Onyekuru belirsizleşti!

Monaco'da hoca değişti, Onyekuru belirsizleşti!

Monaco'da hoca değişti, Onyekuru belirsizleşti!

Monaco'nun başına geçen Moreno'nun takımda gidecek ve kalacak oyuncular hakkında henüz bir karar vermemesi ve Onyekuru'nun takımda tutulma ihtimali Galatasaray'da endişeye yol açtı.

Galatasaray'da Onyekuru'nun durumu düşündürüyor...

Sarı-Kırmızılı yönetimle daha önce anlaşan Nijeryalı futbolcunun 2. yarı Galatasaray'a gelmeme ihtimalinin bulunduğu ortaya çıktı. Monaco'nun başına geçen Moreno'nun takımda gidecek ve kalacak oyuncular hakkında henüz bir karar vermemesi endişeye yol açtı.

Moreno'nun Onyekuru'nun takımda kalmasına karar vermesi durumunda Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'a gelme ihtimali bitecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Nijeryalı futbolcu Onyekuru'nun durumunu yakından takip ettiği ve gelişmeleri izlediği gelen bilgiler arasında.

NİJERYALI İÇİN SICAK SAATLER

Galatasaray Yönetimi ve Teknik Direktör Fatih Terim, Nijeryalı Onyekuru'nun gelmesini çok isterken bu konuda son kararı Moreno verecek.

(Takvim)


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