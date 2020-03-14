Monaco'da Aleksandr Golovin'in sözleşmesi uzatıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Rus milli oyuncunun 2023 yılında sona erecek kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.
Golovin, 2018 yılında transfer olduğu Monaco'da bugüne kadar 65 maça çıkıp 7 gol attı.
Süper Lig'in 26. haftası koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz olarak devam ediyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da dizinden ameliyat edilen Aminu Umar, sezonu kapattı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesi basına açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.
Galatasaray Doğa Sigorta'nın Yeni Zelandalı oyuncusu Tai Webster'ın koronavirüs endineşi nedeniyle Pınar Karşıyaka maçına çıkmayı kabul etmediği bildirildi.
Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Denizlispor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.
Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.