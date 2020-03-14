Monaco'da Aleksandr Golovin'in sözleşmesi uzatıldı

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Konyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM Konyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM Süper Lig'in 26. haftası koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz olarak devam ediyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...

Şok sakatlık! Sezonu kapattı Şok sakatlık! Sezonu kapattı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da dizinden ameliyat edilen Aminu Umar, sezonu kapattı.

Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a ağır gönderme Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a ağır gönderme Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Obi Mikel ve Falcao'dan sezon iptali talebi Obi Mikel ve Falcao'dan sezon iptali talebi Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.

Galatasaraylı yıldızdan maça çıkmama kararı Galatasaraylı yıldızdan maça çıkmama kararı Galatasaray Doğa Sigorta'nın Yeni Zelandalı oyuncusu Tai Webster'ın koronavirüs endineşi nedeniyle Pınar Karşıyaka maçına çıkmayı kabul etmediği bildirildi.

Denizlispor'un yükselişi devam ediyor Denizlispor'un yükselişi devam ediyor Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Denizlispor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.