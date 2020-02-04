  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Şubat 2020 Salı 10:56
  • |
  • 04 Şubat 2020 Salı 11:01

Monaco yetkilileri Vedat Muriqi'yi izlemeye geldi ama Alexander Sörloth'u beğendi

Monaco yetkilileri Vedat Muriqi'yi izlemeye geldi ama Alexander Sörloth'u beğendi

Paylaş

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriqi'yi izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.

OPSİYON TRABZON'DA

Vedat Muriqi, Trabzonspor maçında etkisiz bir performans ortaya koşmuş ancak Norveçli yıldız golcü Sörloth ise performansıyla parmak ısırtmıştı. Trabzonspor, Sörloth'u sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'tan kiralamıştı. Genç yıldız gelecek sezon da Trabzon'da kiralık oynayacak. Satın alma opsiyonu ise Bordo-Mavili kulübün elinde bulunuyor..

ÜLKESİNDE BELGESEL OLDU

Fırtına'nın Norveçli yıldızı Sörloth ülkesinde belgesel oldu. Norveç televizonu hazırladığı belgeselde Trabzon'un Sörloth sevgisine geniş yer verdi..

Sörloth ayrıca Norveç'ten TV2 kanalına özel bir röportaj verdi. Derbiyi değerlendiren Sörloth, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu maçın havasına uzun süre önce girmiş, karşılaşmaya iyi motive olmuştuk. Taraftarımız zaten iki haftadır havaya girmişti. Maçta geriye düşmemize karşın istediklerimizi sahaya yansıtabildik. Öne geçtikten sonra özgüvenimiz de yerine geldi, daha rahat oynamaya başladık. Takım iyi sonuçlar alıyor ve lig sıralamasında iyi bir yere geldik. Böyle devam etmeliyiz" dedi.

Süper Lig'deki gol krallığı yarışında önde olduğu ve kendisi gibi başka Norveçli futbolcuların da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde iyi işler çıkardığı hatırlatılan Trabzonsporlu futbolcu, "İyi bir form durumu tutturdum. İyi oynuyor ve gollerimi atıyor olmak harika. Haaland, Borussia Dortmund'da golleriyle iyi işlere imza atıyor. Sheffield United'a transfer olan bir diğer Norveçli Sander Berge de Palace maçına ilk 11'de başladı, iyi işler yaptı, takımı kazandı. Norveç adına sevindirici." ifadelerini kullandı.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zenit'e konuk oluyor

title

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'a konuk oluyor

title

Fenerbahçe fikstür avantajıyla dikkat çekiyor

Kırmızı Kart Gösteren Hakeme Yumruk Attı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen yeni kaleciyi buldu bile! Güle güle Karius
Sergen yeni kaleciyi buldu bile! Güle güle Karius

Sergen yeni kaleciyi buldu bile! Güle güle Karius

Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Portekizli kaleci Claudio Ramos'la anlaşmak üzere.

Mensah transferinde Cimbom'a bir rakip daha çıktı
Mensah transferinde Cimbom'a bir rakip daha çıktı

Mensah transferinde Cimbom'a bir rakip daha çıktı

Adı Galatasaray’la da anılan Kayserispor’un yıldızı Bernard Mensah’a Japon ekibi Urawa Reds talip oldu.

Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor
Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor

Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor

Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.

Muriqi için geldiler ama Sörloth'u beğendiler
Muriqi için geldiler ama Sörloth'u beğendiler

Muriqi için geldiler ama Sörloth'u beğendiler

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriqi'yi izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye derbi müjdesi
Fenerbahçe'ye derbi müjdesi

Fenerbahçe'ye derbi müjdesi

Geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından yeniden idmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım’ın en geç Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.

Yeni 10 numara ilk maçında lige damga vurdu
Yeni 10 numara ilk maçında lige damga vurdu

Yeni 10 numara ilk maçında lige damga vurdu

Gaziantep FK’nın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, daha ilk maçından lige damga vurdu. 2 gol, 1 asistle lider Sivas’ı yıkan yıldız oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti.

Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans
Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans

Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans

Almanya ekibi Borussia Dortmund'daki kariyerine 7 golle başlayan Norveçli forvet Erling Haaland, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) genç yaşta forma giymeye başlayan yıldız isimlerin ilk üç maçlık performanslarını geride bıraktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.