Monaco, Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katmak üzere! Falcao serbest kalıyor...

AKŞAMSPOR
Galatasaray'ı çok yakından ilgilendiren transfer gelişmesini İspanyol medyası duyurdu. Football Espana'da yer alan habere göre Monaco, Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında transfer etmek üzere.
İki takım arasında görüşmelerin başladığı belirtilen haberde transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı iddia edildi. Monaco'nun Ben Yedder transferini gerçekleştirmesi durumunda Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Falcao'nun Sarı-Kırmızılı ekibe bedelsiz transferine onay vermesi bekleniyor.
BEN YEDDER AÇIKLANDIKTAN SONRA FALCAO GELECEK
Fransa Ligue 1'e Lyon karşısında alınan 3-0'lık yenilgi ile başlayan Monaco'da forvet sıkıntısı gözlerden kaçmazken teknik direktör Leonardo Jardim'in Ben Yedder transferinin sonuçlanması durumunda Falcao'nun gidişine kesin olarak izin vermedi bekleniyor. Monaco, Ben Yedder'i açıklar açıklamaz Radamel Falcao resmi imzaların atılması için İstanbul'a gelecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina'yla bu akşam oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir gün yeniden İtalya'ya dönebileceğini söyledi.
Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın hedefindeki Falcao için açıklama yaptı.
Galatasaray, Radamel Falcao'nun ardından 6 numara pozisyonu için bir başka Kolombiyalı Gustavo Cuellar'ı transfer etmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Portekizli yıldız Quaresma ile özel olarak yaptığı görüşmede oyuncusuna güvendiğini dile getirdi.
Kjaer'i istediği fiyata elden çıkartamayan Sevilla'da sportif direktör Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin tekrar görüşelim" dedi. Bu gelişme üzerine yeniden temas kurma kararı alındı. Hem Sevilla hem de Kjaer istenilen rakama inerse Danimarkalı stoper yeniden çubukluyu giyecek.
Kanarya, Sırp sol bek ile yaptığı ön protokole, “Kim anlaşmadan vazgeçerse 500 bin euro tazminat öder” maddesi koydu. Sportif Direktör Comolli, Roma ile pazarlığı sürdürüyor.