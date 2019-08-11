Monaco Teknik Direktörü Jardim: Falcao hazır olursa Metz maçında oynayacak

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Radamel Falcao ile ilgili yenibir açıklama yaptı ve Ligue 1'in 2. haftasında Metz ile oynayacakları maçta Kolombiyalı oyuncuyu oyntmak istediğini söyledi.
Falcao'yu "takımda olması durumunda" sahaya süreceğini belirten Jardim, "Son 30 metrede daha etkili olmalıyız ve hücumda rakip defanslara etkimizi hissettirmeliyiz. Falcao önümüzdeki hafta oynayacak mı? Evet, eğer hazır olursa ve burada olursa oynayacak" dedi.
Jardim daha önce de hücum güçlerinin zayıf olduğunu belirterek yönetime transfer çağrısında bulunmuştu.
Monaco, 17 Ağustos Cumartesi günü 21:00'da deplasmanda Metz'e konuk olacak. Galatasaray ile anlaşmaya varan Falcao, transfer için Monaco'nun yeni bir golcü takviyesi yapmasını bekliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina'yla bu akşam oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir gün yeniden İtalya'ya dönebileceğini söyledi.
Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın hedefindeki Falcao için açıklama yaptı.
Galatasaray, Radamel Falcao'nun ardından 6 numara pozisyonu için bir başka Kolombiyalı Gustavo Cuellar'ı transfer etmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Portekizli yıldız Quaresma ile özel olarak yaptığı görüşmede oyuncusuna güvendiğini dile getirdi.
Kjaer'i istediği fiyata elden çıkartamayan Sevilla'da sportif direktör Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin tekrar görüşelim" dedi. Bu gelişme üzerine yeniden temas kurma kararı alındı. Hem Sevilla hem de Kjaer istenilen rakama inerse Danimarkalı stoper yeniden çubukluyu giyecek.
Kanarya, Sırp sol bek ile yaptığı ön protokole, “Kim anlaşmadan vazgeçerse 500 bin euro tazminat öder” maddesi koydu. Sportif Direktör Comolli, Roma ile pazarlığı sürdürüyor.