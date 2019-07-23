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Monaco, Radamel Falcao'yu kamp kadrosuna dahil etmedi

Monaco, Radamel Falcao'yu kamp kadrosuna dahil etmedi

Monaco, Radamel Falcao'nun Portekiz kampı kadrosunda yer almadığını açıkladı

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, takımının Portekiz kampı kadrosunu duyurdu. Radamel Falcao, kamp kadrosunda yer almadı.

Monaco'nun çarşamba akşamı Braga ve cumartesi akşamı Porto ile oynayacağı hazırlık maçları için gidilen Portekiz'de Radamel Falcao dışında Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Youssef Ait-Bennasser ve Valencia ile transfer görüşmeleri yapan Benoit Badishile yer almadı.

Radamel Falcao ise Copa America sonrası FIFA tarafından tanına 31 Temmuz'a kadar iznini bullanıyor.

İşte Monaco'nun kamp kadrosu:

Benaglio, Lecomte - Sy, Ballo - Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo, D. Sidibe - Dias, Aholou, Chadli, Fabregas, Golovine, Pele, Ad. Traore, Boschilia, Rony Lopes, Gelson Martins - Foster, Sylla.

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