Monaco pes edecek

Falcao, Instagram’da sarı-kırmızı bayrak paylaştı. Yönetim ve Teknik Direktör Jardim’le de görüşen Kolombiyalı golcü “Gidiyorum” dedi. Fransız ekibinin inadının kırılması bekleniyor.

AKŞAM

RADAMEL Falcao, kulübü Monaco’nun inadını kırmak için bir kez daha devreye girdi. Kolombiyalı golcü ilk önce Instagram hikayesinde Sarı-Kırmızı bir bayrak paylaştı. Fransız gazetesi L’Equipe de bu paylaşımın Galatasaray’a bir mesaj olduğunu belirtti. Daha sonra Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ve yönetimle görüşen 33 yaşındaki tecrübeli isim ayrılma istediğini net bir şekilde dile getirdi. Falcao’nun bu hamleleri sonrası Fransız Kulübünün inadının kırılması bekleniyor

ARAYA GiRMEK iSTEMEM

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Falcao ile ilgili sorulara net bir yanıt verdi. Jardim, “Falcao, şu anda oynayacak durumda değil çünkü sakatlığı var. Ayağından ağrısı bulunuyor. Ayrılmak istese bile eminim sakatlığı olmasa maça çıkıp oynardı, o motivasyonu sağlardı. Çünkü çok iyi bir profesyonel. Kulüple arasındaki soruna ben karışmam. Motive olmuyor diye oynamayacak bir futbolcu değil. Falcao, bu hafta sakatlığı bulunuyor diye oynamayacak. İki yıldır onunlayım ve her zaman profesyonel bir şekilde davrandı’ ifadelerini kullandı.

TRANSFER BELGESi ELiNDE

Kolombiyalı golcünün elinde Monaco’nun ayrılmasına onay verdiği yönünde bir belge olduğu da iddia edildi. Marca Claro’un haberine göre, 33 yaşındaki Kolombiyalı golcünün transferinin çözüme kavuşacağı konusunda emin. Zira Radamel Falcao ve menajerinin elinde Fransız kulübünün ayrılmasına onay verdiği yönünde bir belge olduğu fakat menajerinin son ana kadar beklediği ve Monaco’nun ısrar etmesi halinde bu belgeyi kullanacağı iddia edildi. Bu sebeple tecrübeli golcünün de transferin çözüme kavuşacağından emin olduğu kaydedildi.