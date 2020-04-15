Monaco Onyekuru için Galatasaray'dan 13 milyon Euro istiyor

Galatasaray, Henry Onyekuru için 13 milyon Euro belirleyen Monaco ile masaya oturarak rakamı aşağı çekmeye çalışacak.

Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka takımda görmek istediği Onyekuru için harekete geçiyor.

FFP ve TFF talimatları nedeniyle transferde zorluk yaşayan Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon önceliği kiralık olarak aldığı Nijeryalı futbolcusuna verecek.

Monaco, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 13 milyon Euro isterken, Galatasaray rakamı düşürmek için Fransız ekibinin kurmaylarıyla görüşme gerçekleştirecek.

Cimbom bu transfer için bütçeyi Belhanda ve Diagne'den sağlamak istiyor.

Bu sezon 9 maçta forma giyen Onyekuru, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

(Sabah)