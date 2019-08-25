Monaco, Nimes ile puanları paylaştı

İlk iki maçından puansız ayrılan Monaco ile Nimes, Ligue 1'in üçüncü haftasında karşı karşıya geldi.
Monaco, 39. dakikada geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Onyekuru'nun asistinde eski Fenerbahçeli Slimani'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi Monaco, 45+1. dakikada Wissam Ben Yedder'in golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Jemerson'un 55. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyun üstünlüğünü kaybeden Monaco, rakibin gollerine engel olamadı. Nimes, 70. dakikada Romain Philippoteaux ve 82. dakikada Ahoueke Denkey'nin bulduğu gollerle durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla iki takım da ligdeki ilk puanlarını elde etti.
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'de transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.
Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer döneminin son haftasına girilirken, Beşiktaş'taki hareketlilik devam ediyor. Ricardo Quaresma'dan kendisine takım bulmasını isteyen yönetim, Southampton'da forma giyen Mario Lemina için resmi teklif yaptı.
Menajer Ahmet Bulut'un Monaco ile bonservis pazarlığı sürerken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler dün yaptığı toplantıda gelinen durumu masaya yatırdı... Zirveden çıkan sonuç; "Transferin son günü de olsa Falcao imzayı atacak" oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Medipol Başakşehir maçının devre arasına 1-0 geride giren oyuncularına yönelik konuşmasında galibiyete olan inancını vurguladı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in oyundan alındığı esnada hocası Ersun Yanal'a tepki gösterdiği gözlemlendi.