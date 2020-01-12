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aksam.com.tr
  • 12 Ocak 2020 Pazar 15:15
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  • 12 Ocak 2020 Pazar 15:17

Monaco, Islam Slimani'yi gönderme kararı aldı

Monaco, Islam Slimani'yi gönderme kararı aldı

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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası haline gelen Slimani, bu sezon Monaco'da huzuru bulmuştu. İlk aylardaki mutluluk sonrası Cezayirli, bir kez daha hedef haline geldi.

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, bu sezon başında gittiği Monaco'da da bir süre bulduğu huzuru kaybetti.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Leonardo Jardim'in 28 Aralık 2019'da teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından kadrodaki yerini kaybeden Islam Slimani, yeni teknik direktör Roberto Moreno tarafından as takım planları içerisine alınmadı. Tek forvet tercih eden Moreno, Wissem Ben Yedder ve Stevan Jovetic'i öncelikli olarak düşündüğü, bu nedenle Slimani'ye ayrılması yönünde tavsiye verdi.

Bu karar, temsilciliğini yürüten Federico Pastarello'ya da iletildi.

ASTON VILLA TALİP OLDU

AS Monaco, Slimani'nin kiralık sözleşmesini feshedeceğini Leicester City'e iletti. Bunun üzerine Pastarello, Slimani için özellikle Premier Lig'de kulüp aramaya başladı.

Aston Villa, kendisine kulüp arayan Islam Slimani'ye talip oldu. Monaco, Leicester ve Aston Villa kulüpleri arasında görüşmelerin devam ettiği, önümüzdeki günlerde transferin resmileşeceği vurgulandı.

12 MAÇTA 13 GOLE DİREKT ETKİ!

31 yaşındaki Islam Slimani'yi sezon başında Leicester'dan alan Monaco, oyuncudan 12 lig maçında 6 gol 7 asistlik katkı almıştı.

Sezon sonunda satın alma opsiyonu da olan Monaco, yeni teknik adam Moreno ile birlikte Cezayirli forveti önemli katkısına rağmen gözden çıkarmış oldu.

(Sporx)

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Monaco'dan flaş Slimani kararı

Monaco'dan flaş Slimani kararı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası haline gelen Slimani, bu sezon Monaco'da huzuru bulmuştu. İlk aylardaki mutluluk sonrası Cezayirli, bir kez daha hedef haline geldi.
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