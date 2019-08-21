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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:03
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:11

Monaco, Islam Slimani transferini bitirdi

Monaco, Islam Slimani transferini bitirdi

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Monaco, Islam Slimani transferini resmen açıkladı.

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Cezayirli golcü Islam Slimani, Fransız temsilcisi Monaco ile sözleşme imzaladı.

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Monaco, Islam Slimani transferini bitirdi
Monaco, Islam Slimani transferini bitirdi

Monaco, Islam Slimani transferini bitirdi

Monaco, Islam Slimani transferini resmen açıkladı.

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