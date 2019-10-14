Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'dan Onyekuru açıklaması: Bizim ona ihtiyacımız var

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın şampiyonluğuna çok büyük katkı veren ve oynadığı 44 maçta 16 gol 4 asistlik performansıyla 13,5 milyon Euro karşılığında Monaco’ya transfer olan Henry Onyekuru’nun bu sezon Lig 1’de yeteri kadar forma şansı bulamaması yıldız futbolcu için ‘Ocak’ta Galatasaray’a geri dönecek’ iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Monaco formasıyla şu ana kadar 4 maçta görev alan 22 yaşındaki Nijeryalı için sarı kırmızılı yönetimin devrede olduğu yazılıp çizilirken, oyuncunun da eski kulübüne geri dönmeye sıcak baktığı ifade edilmişti.

"ONYEKURU'YU BIRAKMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Galatasaray’ın Falcao transferinden dolayı yakın ilişkiler kurduğu Oleg Petrov TM Dijital Haber Merkezi’nden Levent Gültekin’e Henry Onyekuru hakkında flaş bir açıklama yaptı. Türkiye’de çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Petrov, Onyekuru’nun kesin olarak takımda kalacağını vurgularken, İkinci Başkan “Bizim ona ihtiyacımız var, önemli bir bonservis ücreti vererek aldığımız oyuncu, kiralık olarak bırakmamız söz konusu değil ilerleyen haftalarda forma şansı bulacak ondan gereken katkıyı alacağımıza inanıyorum” dedi.