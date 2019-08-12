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  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:50
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  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:50

Monaco, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Bakayoko için devreye girdi

Monaco, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Bakayoko için devreye girdi

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Orta sahasını güçlendirmek isteyen Monaco, eski oyuncusu Tiemoue Bakayoko için devreye girdi.

AS Monaco, ismi Galatasaray ile de anılan Tiemoue Bakayoko transferi için temaslara başladı.

L'Equipe'te yer alan haberde; Monaco'nun transfer döneminin başlangıcından bu yana orta sahasını güçlendirmek için çalışmalar yapıldığına yer verildi. Daha önce Juventus'tan Blaise Matuidi ve Strasbourg'tan Youssouf Fofana için görüşmeler yapan ancak sonuç alamayan Monaco, Bakayoko için Chelsea ile görüşmelere başladı.

Monaco, eski oyuncusu için Chelsea'ye kiralama teklifi yaptı. Frank Lampard'ın as kadro içerisinde düşünmediği Bakayoko da Monaco'nun teklifine sıcak baktı.

Tiemoue Bakayoko, 2017 yazında 40 milyon euro bonservisle Monaco'dan Chelsea'ye transfer oldu. Geçen sezonu Milan'da kiralık geçiren Fransız orta saha, 42 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.

(Sporx)

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