Monaco, Falcao'nun boşluğunu Slimani ile doldurmayı planlıyor

Fransa Ligi takımlarından Monaco'da forma giyen radamel Falcao'nun yeni sözleşmeyi kabul etmemesi ve Galatasaray'da forma giymek istemesi nedeniyle yeni golcü arayışları devam ediyordu. Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco, Falcao'nun yerine Islam Slimani'yi transfer edecek.
Le10Sport'ta yer alan habere göre Monaco, Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Falcao'nun yerine Slimani'yi alıyor. Leicester City'de kadroda düşünülmeyen ve Fenerbahçe'nin de gönderdiği Cezayirli futbolcunun 1 yıllığına kiralanacağı belirtildi.
(Futbol Arena)
Monaco'da Falcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası Slimani için harekete geçildi.
Beşiktaş, Konoplyanka ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı yıldız ile imza aşamasına geldi.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'yi kiralamak için girişimlere başladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da transferi için geri sayıma geçilen Radamel Falcao, Galatasaray'ın idari menajer yardımcı Mert Çetin'i takibe aldı.
Denizlispor maçında performansları beğenilmeyen Mariano, Selçuk İnan ve Jimmy Durmaz bu hafta Konyaspor karşısında yedek kulübesinde oturacaklar.