Monaco, Falcao'nun boşluğunu Icardi ile dolduracak

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin yeni sezon planlarında düşünmediği Mauro Icardi için, Radamel Falcao'yu göndermeden önce bir forvet transferi daha yapmak isteyen Monaco devreye girdi.

Inter'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye Monaco talip oldu.

Juventus ve Napoli'nin talip olduğu Mauro Icardi için Fransa Ligue 1 ekibi Monaco da devreye girdi.

65 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Rai Sport'ta yer alan habere göre; Monaco, Mauro Icardi için Inter'e 65 milyon euro teklif edecek. Arjantinli futbolcuya ise yıllık 12 milyon euro değerinde 5 yıllık kontrat önerecek.

Haberde; Inter'in, Icardi'yi İtalya'dan rakipleri Juventus ve Napoli'ye satmak yerine Monaco'ya göndermeye sıcak bakacağı belirtildi.

FALCAO'NUN YERİNE İSTENİYOR

Monaco Falcao'nun ayrılığı öncesi Ben Yedder'in ardından ikinci bir forvet kadrosuna katmak istiyor. Menajer Ahmet Bulut, Monaco'nun hafta içinde bir forvet ile sözleşme imzalayacağını açıklamıştı.

(Sporx)