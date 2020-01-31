Monaco Belhanda'yı istiyor

FAS basınına yansıyan haberlere göre; Galatasaray’ın elden çıkarmaya çalıştığı Belhanda’ya Monaco talip oldu.

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Haberde Fransız ekibinin daha önce de Belhanda’yı istediği ancak tecrübeli orta sahanın bunu kabul etmediği bilgisine de yer verildi. Öte yandan Monaco’nun, Belhanda transferi için Galatasaray ile yeniden temasa geçeceği öğrenildi.