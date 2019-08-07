Monaco forvet transferini bitiriyor!

Galatasaray'a 'Önce biz forvet alalım, sonra Falcao'yu veririz' diyen Monaco, transfer için girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray ile Radamel Falcao transfer görüşmesinde ''Önce forvet almamız lazım'' diyen Monaco, yeni forvetini almak için vites arttırdı.

Fransa'nın L'Equipe gazetesinin haberine göre Monaco, son olarak listesine Chelsea'den Michy Batshuayi ve Sevilla'dan Wissam Ben Yedder'i dahil etti.

Falcao ile yollarını ayırması beklenen Monaco, geçtiğimiz günlerde de Edin Dzeko'yu gündemine almıştı. Fransız ekibi, bu 3 futbolcu için 40 milyon euroyu gözden çıkartmış durumda.

3 İSİM İLE GÖRÜŞÜLÜYOR, 1'İ BEKLEMEDE

Forvet transferini bekleyen Monaco, Mariano Diaz için ise hala bekleyişini sürdürüyor. Bonservis ücreti konusunda Real Madrid ile anlaşan Jardim'in ekibi, genç forveti beklemede tutuyor. Dünya çapında bir forvet isteyen Monaco, listesindeki üç isim ile anlaşamazsa tekrar Diaz'a dönecek.

L'EQUIPE: ''MONACO, 5 MİLYON İSTİYOR''

Öte yandan L'Equipe, Monaco'nun Radamel Falcao'nun satışından bonservis ücreti istediğini açıkladı. Fransız gazetesine göre Monaco, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Falcao için 5 milyon euro bonservis ücreti talep ediyor. Galatasaray yönetimi ise Monaco ile yaptığı görüşmelerde Kolombiyalı golcüyü bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak istediğini iletmişti.

(Sporx)