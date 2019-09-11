Moldova: 0 Türkiye:4 maç sonucu

EURO2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında A Milli Takımımız, Moldova'ya konuk oldu. Zimbru Stadı'nda oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 4-0'lık skorla kazandı.

A Milli Takımımız'a galibiyeti getiren goleri 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı attı.

Millilerimiz, bu sonuçla birlikte 6 maç sonunda puanını 15'e yükseltti. Moldova ise 3 puanda kaldı.

İzlanda'nın Arnavutluk'u 4-2 yenmesi ve Fransa'nın da Andorra'yı 3-0 yenmesi sonrası grupta puan durumu şu şekilde oluştu:

1. Fransa: 15

2. Türkiye: 15

3. İzlanda: 12

4. Arnavutluk: 9

5. Moldova: 3

6. Andorra: 0

A Milli Takımımız, 11 Ekim'de Arnavutluk ile evinde, 14 Ekim'de ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Moldova ise önce Andorra'ya konuk olacak, ardından Arnavutluk ile evinde karşı karşıya gelecek.