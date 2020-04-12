Mohammed Kudus ve Osman Bukari, Fatih Terim'in radarında

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği iddia edildi.

Dünyayı saran corona virüsü salgını, kulüplerine stratejilerini de değiştiriyor. Liglerin askıya alınmasıyla gelirlerinden olan takımlar transfer politikalarını da revize etmeye başladı.



Galatasaray da maliyetli oyuncuların yerine genç yıldız adaylarıyla kadroyu yenilemeyi hedefliyor. Genç oyunculara yönelen Galatasaray'ın Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği ifade edildi.

GHANAsoccernet.com, Fatih Terim'in Danimarka ve Slovakya'da dikkatleri üzerine çeken iki oyuncuyu, gelecek planlarına dahil ettiği kaydedildi.

MALİYETLERİNİN DÜŞÜK OLMASI AVANTAJ

Kudus'un Nordsjaelland, Bukari'nin ise Trencin'de yüksek enerjisi ve dinamizmi ile ön plana çıktığı, Terim'in sezon sonunda iki Ganalı oyuncu için girişimde bulunacağı ifade edildi. Genç futbolcuların maliyetlerinin düşük olması da avantaj görülüyor.

Orta sahada oynayan 19 yaşındaki Kudus, bu sezon 19 maça çıktı. 9 gol, 1 asisti var. Nordsjaelland ile sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek. Sağ kanatta forma giyen 21 yaşındaki Bukari bu sezon 21 maçta forma giydi, 7 gol, 6 asistle oynadı. Trencin ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

(Sabah)