  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Nisan 2020 Pazar 10:54
  • |
  • 12 Nisan 2020 Pazar 10:57

Mohammed Kudus ve Osman Bukari, Fatih Terim'in radarında

Mohammed Kudus ve Osman Bukari, Fatih Terim'in radarında

Paylaş

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği iddia edildi.

Dünyayı saran corona virüsü salgını, kulüplerine stratejilerini de değiştiriyor. Liglerin askıya alınmasıyla gelirlerinden olan takımlar transfer politikalarını da revize etmeye başladı.

Galatasaray da maliyetli oyuncuların yerine genç yıldız adaylarıyla kadroyu yenilemeyi hedefliyor. Genç oyunculara yönelen Galatasaray'ın Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği ifade edildi.

GHANAsoccernet.com, Fatih Terim'in Danimarka ve Slovakya'da dikkatleri üzerine çeken iki oyuncuyu, gelecek planlarına dahil ettiği kaydedildi.

MALİYETLERİNİN DÜŞÜK OLMASI AVANTAJ

Kudus'un Nordsjaelland, Bukari'nin ise Trencin'de yüksek enerjisi ve dinamizmi ile ön plana çıktığı, Terim'in sezon sonunda iki Ganalı oyuncu için girişimde bulunacağı ifade edildi. Genç futbolcuların maliyetlerinin düşük olması da avantaj görülüyor.

Orta sahada oynayan 19 yaşındaki Kudus, bu sezon 19 maça çıktı. 9 gol, 1 asisti var. Nordsjaelland ile sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek. Sağ kanatta forma giyen 21 yaşındaki Bukari bu sezon 21 maçta forma giydi, 7 gol, 6 asistle oynadı. Trencin ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Eddie Newton, Chelsea'nin genç yıldızı Ethan Ampadu'yu Trabzonspor'a önerdi

title

İlhan Palut: Koronavirüs öze dönüşü kaçınılmaz kılacak

title

Edmonton Oilers forması giyen Colby Cave, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın eski yıldızı bir otelde karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski yıldızı bir otelde karantinaya alındı

Galatasaray'ın eski yıldızı bir otelde karantinaya alındı

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

'Türkiye'de olmak şans'
'Türkiye'de olmak şans'

'Türkiye'de olmak şans'

Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”

Rüştü'den kovid-19 sözleri: İtiraf etmem lazım ki...
Rüştü'den kovid-19 sözleri: İtiraf etmem lazım ki...

Rüştü'den kovid-19 sözleri: İtiraf etmem lazım ki...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, hastalığını yenmesinin ardından İtalyan basınına açıklamalar yaptı. TuttoMercato'ya konuşan eski eldiven, bu işi herkesin ciddiye almasına yönelik çağrıda bulundu.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği yıldızın menajeriyle görüşecek
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği yıldızın menajeriyle görüşecek

Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği yıldızın menajeriyle görüşecek

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Charles Aranguiz'i listesine aldı. Cimbom, Şilili futbolcunun menajeriyle kısa süre içinde temasa geçecek.

N'diaye'yi istemiyorlar
N'diaye'yi istemiyorlar

N'diaye'yi istemiyorlar

Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.

Cimbom'a 2 genç yıldız
Cimbom'a 2 genç yıldız

Cimbom'a 2 genç yıldız

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan büyük müjde
Fenerbahçe'ye İtalya'dan büyük müjde

Fenerbahçe'ye İtalya'dan büyük müjde

İtalyan devi Roma, Fenerbahçe'nin ocak ayında 'harcama limiti' nedeniyle transfer edemediği Juan Jesus'u satış listesine koydu. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoper için bir kez daha devreye girecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.