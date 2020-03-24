Mohamed Sissoko, Sadio Mane'nin yeni sezonda Real Madrid forması giyeceğini iddia etti

İngiltere Premier Lig'de Jurgen Klopp ile vites arttıran ve performansı her maç bir üst noktaya çıkan Sadio Mane'nin bir sonraki durağının Real Madrid olacağı iddia edildi. İspanyol kulübü ile adı sezon başında da sıkça anılan 27 yaşındaki Senegalli futbolcunun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
EuropaCalcio'nun haberine göre bu transfer haberine farklı boyut kazandıracak bir isimden yanıt geldi. Liverpool'un eski futbolcusu Mohamed Sissoko, yaptığı açıklamada Real Madrid için Mane'nin çok iyi bir seçenek olduğunu ve transferin bu yaz biteceğine inandığını belirtti.
(Fanatik)
Koronavirüs testi pozitif çıktığı için Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Hastaneden yapılan açıklamada "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır" denildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.
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