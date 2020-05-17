Mısır Milli Takımı'nda Hector Cuper ve Javier Aguirre dönemlerinde antrenör olarak çalışan Hani Ramzy, Mohamed Salah'ın Real Madrid'den teklif aldığını ancak Liverpool'da kalmayı tercih ettiğini söyledi.
OnTimes Sports'a konuşan Ramzy, "2018 yılında milli takım ile İsviçre'de kamptaydık. Salah ile konuştum. Bana Real Madrid'in kendisine çok iyi bir teklifle geldiğini söyledi. Cuper ve bana tavsiyelerimizi sordu. Ardından Liverpool'da mutlu olduğu için kalmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.
Adı bir süredir Real Madrid ile anılan Salah, 2017'de geldiği Liverpool'da 70 gol atarken, 2018-19 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. (Hürriyet)
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