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aksam.com.tr
  • 18 Ağustos 2019 Pazar 09:48
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  • 18 Ağustos 2019 Pazar 10:09

Mohamed Elyounoussi, hafta içerisinde İstanbul'a gelip Beşiktaş'a imza atacak

Mohamed Elyounoussi, hafta içerisinde İstanbul'a gelip Beşiktaş'a imza atacak

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Beşiktaş sol kanat için arayışlarına tam gaz devam ediyor. Southampton'ın sol kanadı Mohamed Elyounoussi ile prensipte anlaşan Beşiktaş, İngiliz ekibiyle ise görüşmelerini sürdürüyor.

Kiralık pazarlıklarında büyük ilerleme sağlanırken, Norveçli yıldızın, hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın sol kanat için ilgilendiği diğer futbolcu ise Everton'ın 30 yaşındaki futbolcusu Yannick Bolasie.

Sol kanat ve forvet olarak çift yönlü oynayabilen oyuncunun kiralama maliyetini düşürmeye çalışan Beşiktaş, iki futbolcudan birini kadrosuna katacak. Ama Kartal için öncelik Mohamed Elyounoussi.

(Sabah)

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