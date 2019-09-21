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  3. Mohamed Elneny'ye PFDK'dan indirimli 3 maç ceza!

Mohamed Elneny'ye PFDK'dan indirimli 3 maç ceza!

Mohamed Elneny'ye PFDK'dan indirimli 3 maç ceza!

Mohamed Elneny'ye PFDK'dan gelen 3 maçlık cezasının indirimli olduğu ortaya çıktı.

Yeni takımıyla ilk kez mücadele eden Mohamed Elneny'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan üç maç ceza geldi, ancak bunun da indirimli (!) olduğu ortaya çıktı. Gazişehirli Kayode'nin dirsek darbesi sonrasında rakibine tekme atan Beşiktaşlı oyuncunun aslında dört maç ceza aldığı, fakat tahrik indirimiyle bunun üçe indiği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Tahkim Kurulu'na yapacağı başvuruda hem ceza indirimi hem de erteleme isteyecek. Tahrik indiriminin cezanın alt sınırına uygulanması gerektiğini savunan Beşiktaş cephesi, bunun ardından "erteleme" talebinde bulunarak, futbolcunun sadece Başakşehir maçında cezasını çekmesi talebinde bulunacak.

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