  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Mohamed Elneny Beşiktaş'a özgüven kazanmak için gelmiş

Mohamed Elneny Beşiktaş'a özgüven kazanmak için gelmiş

Paylaş

Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny, kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmak için Siyah-Beyazlılara geldiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’dan geçen sezon kiraladığı Mohamed Elneny, Kara Kartal’da 36 maça çıkıp 1 gol ve 3 asistle oynamıştı. Sözleşmesinin bitmesinin ardından İngiltere’ye geri dönen tecrübeli ön libero, Beşiktaş’taki günleriyle ilgili olarak Ada basınına konuştu.

“BEŞİKTAŞ’A ÖZGÜVENİMİ KAZANMAK İÇİN GELDİM”

Mısırlı futbolcu, “Eski teknik direktörümüz Unai Emery döneminde çok fazla oynamıyordum. Bu yüzden özgüvenimi kaybediyordum. Beşiktaş’a bu yüzden gittim, 1 yıllığına kiralık oynamak için. Sürekli oynadım ve tekrar güvenimi kazandım. Geri döndüğümde de herkese mutlu olduğumu gösterdim” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Altyapıda acı gerçek: Bir nesil kayboluyor!
Altyapıda acı gerçek: Bir nesil kayboluyor!

Altyapıda acı gerçek: Bir nesil kayboluyor!

3 büyükler iflasın eşiğinde: Kasalar tam takır kuru bakır
3 büyükler iflasın eşiğinde: Kasalar tam takır kuru bakır

3 büyükler iflasın eşiğinde: Kasalar tam takır kuru bakır

Haydi çocuklar!
Haydi çocuklar!

Haydi çocuklar!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi
İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi

İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...

Elneny Beşiktaş'a bu yüzden gelmiş!
Elneny Beşiktaş'a bu yüzden gelmiş!

Elneny Beşiktaş'a bu yüzden gelmiş!

Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny, kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmak için Siyah-Beyazlılara geldiğini açıkladı.

İşte Perotti'nin sakatlığının çözümü! Haftada en az 2 kez...
İşte Perotti'nin sakatlığının çözümü! Haftada en az 2 kez...

İşte Perotti'nin sakatlığının çözümü! Haftada en az 2 kez...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin sakatlığının kronik değil kas sakatlığı olduğu öğrenildi. Arjantinli yıldıza Roma'da özel idman programı uygulandığı ortaya çıktı.

F.Bahçe ve Beşiktaş boştaki Welbeck için kapışıyor
F.Bahçe ve Beşiktaş boştaki Welbeck için kapışıyor

F.Bahçe ve Beşiktaş boştaki Welbeck için kapışıyor

Danny Welbeck'in Watford'la olan sözleşmesini feshederek boşa çıkması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın iştahını kabarttı.

Ve Muslera uzatıyor...
Ve Muslera uzatıyor...

Ve Muslera uzatıyor...

Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran Fernando Muslera, Aslan'la sözleşmesini 2 yıl daha uzatıyor.

Erol Bulut emri verdi: 'Hazır ol'
Erol Bulut emri verdi: 'Hazır ol'

Erol Bulut emri verdi: 'Hazır ol'

Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadroda değişiklik yaşanacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.