'Mohaç'a gitmiyoruz'

Cengiz, derbi öncesi sağduyu çağrısında bulundu: “Bu bir spor müsabakası, Mohaç Meydan Muharebesi’ne gitmiyoruz. Yeneriz, yeniliriz. Fark yeriz, fark atarız. Bunlar olabilir, bunlar güzellikler. Bunu gerginliğe yöneltmeyelim, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım.

AKŞAM

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imza töreninde Pazar günü oynanacak olan derbiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un düzenlendiği basın toplantısını eleştiren Mustafa Cengiz, “2 saati dinlediğim zaman aklımda kalan şu; Pazar günü derbi maçı var, ben o maçtaki hakemi nasıl etkilerim? Mağdur durumda olduğumu kamuoyuna nasıl anlatırım? Hakemi nasıl baskı altına alırım, TFF’yi nasıl baskı altına alırım? Benim, Ali Koç’un basın toplantısından anladığım bu” diye konuştu.

KİMSEYİ ZAN ALTINDA BIRAKMAYIN

Cengiz şöyle devam etti: “Bir maçı kazanmak için, TFF’yi ve yönetim kurulu üyelerini zan altında bırakarak, tüm hakem camiasını zan altında bırakarak ne elde edebilirsiniz? Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşmak kimseye fayda sağlamaz. Bu bir spor müsabakası... Mohaç Meydan Muharebesi’ne gitmiyoruz. Yeneriz, yeniliriz. Fark yeriz, fark atarız. Bunlar olabilir, bunlar güzellikler. Bunu gerginliğe yöneltmeyelim, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım.”

FETİH SURESİ İLE CEVAP VERDİ

Mustafa Cengiz, kendisine sorulan “Bu defa Kadıköy’de kazanabilecek misiniz?” sorusuna Fetih Süresi’nin ilk ayeti ile cevapladı ve “İnna Fetahna leke fethan mübina” dedi. Anlamı ise: “Biz size apaçık bir fetih ihsan ettik.” G.Saray Başkanı, Kadıköy’de F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un kendisini karşılamayacak olmasına ilişkin de, “Ben, Kadıköy’e 2 yıldır gidiyorum ve karşılandığımı da hatırlamıyorum! Turnikeden geçiyorum, taraftarın içerisinden geçiyorum. Bir olumsuzluk olmadı” dedi.

TARAFTARIMA İYİ DAVRANIN

MUSTAFA Cengiz, G.Saray taraftarlarının Ülker Stadı’nda iyi karşılanması gerektiğini söyledi ve “Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli. Yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok. Benim 500-600’e yakın taraftarım duyma zorluğu yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gözlemci gidince maksimuma getiriliyor. Bunu yapmayın. Lütfen taraftarımıza iyi davranın” dedi.

2009’U HATIRLATTI

MUSTAFA Cengiz, 25 Ekim 2009 tarihinde Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan F.Bahçe-G.Saray derbisini de hatırlattı ve “Kadıköy’de hakemin kafasına cisim atıldı, maçı ertelemediler, bu olay bile hakemleri kaç yıl geriye attı, düşünün! Türk milleti adildir, siz de bu hasetleriniz için Türk milletinin adilliğini yok etmeye çalışamazsınız” dedi. O maçı yöneten Bünyemin Gezer, yaşanan olaylara rağmen maçı tatil etmemişti.

GSRAY’I ÖZBEK SATTI

BAŞKAN Cengiz, son günlerde çok konuşulan hisse senedi satışıyla ilgili şunları söyledi: “Dursun Özbek’le anlaşma yaptık. Anlaşma dahilinde hisselerin %5’e yakın bir kısmı Dursun Bey’in elinde. Elindeki rehinli hisse senetlerini borsa da satma hakkı var. Biz de %2’lik bir hisse senedi satışı yaptık.”

CAMiAMI TEMSiL EDiYORUM

MUSTAFA Cengiz: “İlk geldiğimizde yemek daveti yaptık, katılmadılar. Bizden loca istediler, verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım.”

MÜTHiŞ REKOR

G.SARAY Başkanı, uzun süredir Kadıköy’de kazanamamalarıyla ilgili şunları söyledi: “Müthiş bir rekor, tebrik etmek lazım ama mutlaka bu seri kırılacak. Kadıköy’de galibiyet kime nasip olur bilmiyorum! Biz 20 yıldır kazanamıyoruz ama bir gün bozulacak!”

GERiLiM AŞILDI

CLUB Brugge ile yaşanan Diagne geriliminin sona erdiğini belirten Cengiz, “13 milyon euro yatırım yaptığımız ürünün, heder olmasını istemedik ve Brugge ile görüştük. Brugge, konuya hakim oldu ve hoca eşliğinde Diagne’yi antrenmana aldı” diye konuştu.

KADIN TAKIMI OLACAK

CENGİZ, “Branş açmak çok kolay ama onu sürdürmek daha önemli. Şu an biz mali durumu dengelemek zorundayız. Kadın futbolunu açmayı düşünüyoruz. Galatasaray’a ve kadına yakışır şekilde yapacağız” dedi.

ER MEYDANINDAN KAÇMAM

MUSTAFA Cengiz, 4 büyük kulübün başkanının katılacağı canlı yayınla ilgili ise şöyle konuştu: “Bu daveti ben yolda öğrendim. Madem böyle bir teklif var, er meydanından kaçılmaz! TSYD açıklıyor ama biz, o saatte müsait miyiz, diğer başkanlar müsait mi? Bana intikal eden bir şey yok! Sayın Valimiz telefon etti, TFF Başkanı ve diğer dört büyük kulübün başkanları ile bir araya geleceğiz. Valimiz telefon açtı, ben hemen evet dedim! Bu görüşme valilikte olacak.”