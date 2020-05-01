Moerman: Türkiye Fransa'dan büyük

ANADOLU Efes'in Fransız basketbolcusu Moerman, kovid-19 pandemisi sürecinde Türkiye'nin, ülkesi Fransa'dan daha güvenli olduğunu söyledi.

AKŞAM



32 yaşındaki basketbolcu, “Türkiye daha güvenli. Aralık ayında bir bebeğim oldu ve ailem için bu riski almak istemem. Uçağa binmek, Fransa’da koronaya yakalanıp aileme, anneme babama veya arkadaşlarıma bulaştırmak istemiyorum. Türkiye’de kaldık çünkü burada çok fazla vaka yok” yorumunda bulundu.

BURASI İKİNCİ ÜLKEM GİBİ

Moerman, “İstanbul’da kendimi güvende hissediyorum. Salgın belki de 2-3 sene sürecek. Zor bir durum. İtalya, İspanya ve biz (Fransa) dünyada en kötü durumda olan ülkelerdeniz. Burası benim ikinci evim, ikinci ülkem gibi. Eşim ve kızlarımla beraber burada olduğumuz için çok mutluyuz. Küçük bir yer olan Bandırma’dan İstanbul’a geldim. Türkiye’ye gerçekten aşığız. İnsanlar harika. Türkiye, Fransa’dan daha büyük” ifadelerini kullandı.

BAZI AKRABALARIMIZ ÖLDÜ

Tecrübeli basketbolcu, “Kurallara dikkat edelim. Bir şeye dokunduysak elimizi yüzümüze değdirmeyelim. Ailenizi önemseyin en önemlisi bu. Bencil olmayın, dışarı çıkıp eğlenmeyin. Dışarı çıkıp eve döndüğünüzde anne babanıza virüs bulaştırabilirsiniz. Fransa’da bazı akrabalarımız öldü. Eşimin bir akrabası dün vefat etti. Herkesin dikkat etmesi lazım. Koronavirüs öldürüyor. Bu, ilaç alıp geçirebileceğiniz küçük bir hastalık değil” dedi.