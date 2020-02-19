MLS kulübü Los Angeles Galaxy, Lionel Messi'yi transfer etmek istiyor

Los Angeles Galaxy'den flaş Messi hamlesi! MLS kulübü yetkilileri Zlatan'ın yerine bir başka dünya starı Messi'yi getirmeyi planlıyor.
Gündemi yakından sarsan iddianın perde arkasında, Los Angeles Galaxy yöneticilerinin Messi'nin babasıyla ön görüşmeler yaptığı öğrenildi. Radio Continental'ın haberine göre, Zlatan'ın yerine bir başka dünya yıldızı getirmek isteyen Los Angeles kulübü gözüne Messi'yi getirdi.
Arjantinli yıldızın son dönemde Barcelona yönetimiyle arasındaki sorunlardan dolayı sözleşmesini hala uzatmadığı ve geleceğine karar vermemesi nedeniyle, Los Angeles yönetimi Messi'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.
(Futbol Arena)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ligde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenledi. Birçok konuya değinen Koç, çok çarpıcı ifadeler kullandı.
MLS kulübü Los Angeles Galaxy, Messi'yi transfer etmek için harekete geçti.
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