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aksam.com.tr
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 20:06
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  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 20:06

MLS kulübü Los Angeles Galaxy, Lionel Messi'yi transfer etmek istiyor

MLS kulübü Los Angeles Galaxy, Lionel Messi'yi transfer etmek istiyor

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MLS kulübü Los Angeles Galaxy, Messi'yi transfer etmek için harekete geçti.

Los Angeles Galaxy'den flaş Messi hamlesi! MLS kulübü yetkilileri Zlatan'ın yerine bir başka dünya starı Messi'yi getirmeyi planlıyor.

Gündemi yakından sarsan iddianın perde arkasında, Los Angeles Galaxy yöneticilerinin Messi'nin babasıyla ön görüşmeler yaptığı öğrenildi. Radio Continental'ın haberine göre, Zlatan'ın yerine bir başka dünya yıldızı getirmek isteyen Los Angeles kulübü gözüne Messi'yi getirdi.

Arjantinli yıldızın son dönemde Barcelona yönetimiyle arasındaki sorunlardan dolayı sözleşmesini hala uzatmadığı ve geleceğine karar vermemesi nedeniyle, Los Angeles yönetimi Messi'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

(Futbol Arena)

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