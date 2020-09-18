  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 17:09
  • |
  • Son Güncelleme:

MLS ekiplerinden Inter Miami, Gonzalo Higuain'i kadrosuna kattı

MLS ekiplerinden Inter Miami, Gonzalo Higuain'i kadrosuna kattı

Paylaş

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Juventus ile yollarını ayıran Gonzalo Higuain'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Arjantinli forvet oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin River Plate ekibinde başlayan Higuain, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Napoli kulüplerinde forma giydi.

Juventus'un 2016'da Napoli'den transfer ettiği Higuain, İtalya'nın Milan ve İngiltere'nin Chelsea takımlarında 1'er sezon kiralık olarak oynadı.

Arjantinli golcü Juventus formasıyla 149 maça çıktı ve 66 gol attı.

Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami, bu sezon ilk kez MLS'te mücadele etmeye başlamıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Antalyaspor'da 50 koronavirüs vakası! Yarınki Beşiktaş maçı ertelenecek mi?
Antalyaspor'da 50 koronavirüs vakası! Yarınki Beşiktaş maçı ertelenecek mi?

Antalyaspor'da 50 koronavirüs vakası! Yarınki Beşiktaş maçı ertelenecek mi?

Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı
Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı

Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı

Beklenmedik ayrılık kararı! 'Beni oynatacaklarını düşünmüyorum'
Beklenmedik ayrılık kararı! 'Beni oynatacaklarını düşünmüyorum'

Beklenmedik ayrılık kararı! 'Beni oynatacaklarını düşünmüyorum'

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı
G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.

Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı
Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı

Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yıldız golcü Andy Carroll, Trabzonsporlu bir taraftarın yorumunu beğendi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek
Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek

Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek

Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.

Trabzonspor Baker'ı resmen açıkladı
Trabzonspor Baker'ı resmen açıkladı

Trabzonspor Baker'ı resmen açıkladı

Trabzonspor, Chelsea'den orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı renklerine kattığını açıkladı.

Galatasaray'da ilk hedef Fernandinho
Galatasaray'da ilk hedef Fernandinho

Galatasaray'da ilk hedef Fernandinho

Galatasaray'da merkez orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar Etobo ile orta alana ilk takviyeyi yapmıştı. Galatasaray'ın yeni hedefi ise Manchester City forması giyen Fernandinho.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi
Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi

Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Troy Deeney ile ilgilendiği öne sürüldü. 32 yaşındaki golcünün Sarı-Lacivertlilere sıcak baktığı belirtilirken Fenerbahçe, Watford'a henüz resmi bir teklif yapmadı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.