  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Eylül 2020 Salı 11:08
  • |
  • Son Güncelleme:

MLS ekibi Toronto, Liverpool'dan Tony Gallacher'ı kiraladı

MLS ekibi Toronto, Liverpool'dan Tony Gallacher'ı kiraladı

Paylaş

Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Toronto, İngiltere'nin Liverpool takımından Tony Gallacher'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Toronto Kulübü, 21 yaşındaki İskoç sol bek Gallacher'ın bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

Kariyerine ülkesinin Falkirk ekibinde başlayan Gallacher, 2018'de Liverpool'a transfer olmuştu. Gallacher, geçen yıl Aston Villa ile oynanan İngiltere Lig Kupası maçında A takım formasını ilk kez giymişti.

İskoçya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan Gallacher, Liverpool'un 23 yaş altı takımında 32 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor'a 3 yeni transfer birden
Trabzonspor'a 3 yeni transfer birden

Trabzonspor'a 3 yeni transfer birden

Galatasaray'da Falcao ve Arda kulübeye çekiliyor
Galatasaray'da Falcao ve Arda kulübeye çekiliyor

Galatasaray'da Falcao ve Arda kulübeye çekiliyor

Tottenhamlılar çıldırdı: 'Sörloth'u istemiyoruz'
Tottenhamlılar çıldırdı: 'Sörloth'u istemiyoruz'

Tottenhamlılar çıldırdı: 'Sörloth'u istemiyoruz'

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Kalinic'e 14 yabancı engeli
Kalinic'e 14 yabancı engeli

Kalinic'e 14 yabancı engeli

Beşiktaş, kontenjanı boşaltırsa Hırvat golcünün transferini açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Isimat Mirin ve Douglas'ı ayrılığa ikna edemediği için golcü transferini bekletiyor. Bu hafta içinde problemin çözülüp, golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmesi de planlanıyor.

İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler
İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler

İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, fizik olarak güçlendi. Bodrum'da tatil yapan ve tamamen futbola odaklanan Falcao, Diagne ve Arda'nın takıma dönmesinden de olumlu etkilendi.

Formayı Tolga Ciğerci'ye kaptırdı, kendine takım aramaya başladı
Formayı Tolga Ciğerci'ye kaptırdı, kendine takım aramaya başladı

Formayı Tolga Ciğerci'ye kaptırdı, kendine takım aramaya başladı

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında formayı Tolga Ciğerci'ye kaptıran ve adı Beşiktaş'la takas dedikodularına da karışan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüp arayışına başladı. 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl önce kapısından döndüğü İngiltere Premier Lig hedefine bu kez ulaşmayı arzuluyor. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ın alternatifini bulmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.

Beşiktaş'a Atletico Madrid'den bir transfer daha
Beşiktaş'a Atletico Madrid'den bir transfer daha

Beşiktaş'a Atletico Madrid'den bir transfer daha

Atletico Madrid'in golcü ismi Kalinic'le prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'a İspanya'dan mutlu haber henüz gelmiş değil. Sırp golcü kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bonservisini hala alamazken, siyah beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi: Ivan Saponjic.

İşte Fenerbahçe'nin transfer planı
İşte Fenerbahçe'nin transfer planı

İşte Fenerbahçe'nin transfer planı

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından ortaya atılan iddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferde "adım adım" hareket ettiği ve oyuncu gönderdikçe alma yöntemini izlediği öğrenildi.

Sergen Yalçın: 'Çok farklı bir Beşiktaş olacak'
Sergen Yalçın: 'Çok farklı bir Beşiktaş olacak'

Sergen Yalçın: 'Çok farklı bir Beşiktaş olacak'

Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karşılaşmayı evinde televizyondan izleyen Beşiktaş'ın teknik patronu maçta her şeyin hesapladığı gibi gittiğini söyledi, “Topu rakibe bırakıp, kendi planımızı uyguladık ve kazandık. Eksiklerimizi giderdiğimiz zaman çok daha güçlü bir takım olacağız” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.