MLS ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer etmek için çalışmalara başladı

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil için ABD iddiası ortaya çıktı. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre MLS takımlarından DC United, Mesut Özil ile ciddi şekilde ilgileniyor.
DC United'ın yıldız oyuncusu Wayne Rooney'in Championship ekibi Derby Count'ye futbolcu-menajer olarak transfer olmasının ardından DC United, 'yıldız boşluğunu' doldurmaya karar verdi.
EN BÜYÜK SORUN MAAŞ
Arsenal'in yüksek maaşı nedeniyle gitmesine onay verdiği 30 yaşındaki futbolcunun MLS'te Arsenal'deki maaşını almasına ise imkansız gözüyle bakılıyor. MLS'te maaşların çok fazla yüksek olmaması, Mesut transferinin önünde büyük bir engel yaratıyor.
(Sporx)
Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina'yla bu akşam oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir gün yeniden İtalya'ya dönebileceğini söyledi.
Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde forvet listesine giren Polonyalı golcü Kamil Wilczek'in bonservis ücreti belli oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Portekizli yıldız Quaresma ile özel olarak yaptığı görüşmede oyuncusuna güvendiğini dile getirdi.
Kjaer'i istediği fiyata elden çıkartamayan Sevilla'da sportif direktör Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin tekrar görüşelim" dedi. Bu gelişme üzerine yeniden temas kurma kararı alındı. Hem Sevilla hem de Kjaer istenilen rakama inerse Danimarkalı stoper yeniden çubukluyu giyecek.
Arsenal futbolcuları Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçak ile saldırı şüphesiyle Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci gözaltına alındı.
Arsenal ile geleceği merak konusu olan Mesut Özil'in sıradaki durağı Amerika olabilir. MLS ekibi DC United, transfer için çalışmalara başladı.