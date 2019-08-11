MLS ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer etmek için çalışmalara başladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a müjde! 20 milyon Euro'ya imza atıyor Galatasaray'a müjde! 20 milyon Euro'ya imza atıyor Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.

Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! 'G.Saray beni istemezse...' Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! 'G.Saray beni istemezse...' Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina'yla bu akşam oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir gün yeniden İtalya'ya dönebileceğini söyledi.

Beşiktaş istedi fiyatı belli oldu Beşiktaş istedi fiyatı belli oldu Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde forvet listesine giren Polonyalı golcü Kamil Wilczek'in bonservis ücreti belli oldu.

Abdullah Avcı'dan Quaresma'ya: Takımın en değerlisi sensin Abdullah Avcı'dan Quaresma'ya: Takımın en değerlisi sensin Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Portekizli yıldız Quaresma ile özel olarak yaptığı görüşmede oyuncusuna güvendiğini dile getirdi.

Monchi haber gönderdi! 'Gelin görüşelim' Monchi haber gönderdi! 'Gelin görüşelim' Kjaer'i istediği fiyata elden çıkartamayan Sevilla'da sportif direktör Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin tekrar görüşelim" dedi. Bu gelişme üzerine yeniden temas kurma kararı alındı. Hem Sevilla hem de Kjaer istenilen rakama inerse Danimarkalı stoper yeniden çubukluyu giyecek.

Mesut Özil'e saldırıda flaş gelişme Mesut Özil'e saldırıda flaş gelişme Arsenal futbolcuları Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçak ile saldırı şüphesiyle Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci gözaltına alındı.