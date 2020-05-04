MKE Ankaragücü'nde test günü

Sarı lacivertli kulüpte sağlık ekibinin talimatları doğrultusunda kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına 4’erli gruplar halinde koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları çıkana kadar Beştepe Tesisleri’ni karantinaya alan Ankaragücü, test sonuçlarına göre antrenmanlarına başlayacak.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert sağlık vurgusu yaparak, “Her şeyden önce sağlık gelir. Koronavirüs test sonuçları gelene kadar hiçbir çalışma, antrenman yapılmayacak. Sonuçların duruma göre planlamamızı yapacağız” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Radamel Falcao'ya yedek olması için Brighton'dan 700 bin Euro karşılığında kiraladığı Florin Andone ile Sarı-Kırmızılıların yolları ayrılıyor.
Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.
Galatasaraylı taraftarlara kötü haberi eski kaptan Tugay Kerimoğlu verdi. Kerimoğlu, Sarı-Kırmızılıların Mario Lemina'yı transfer etmesinin çok zor olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına sattığı Josef de Souza, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. 31 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında Galatasaray'la görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Al Ahli, yüksek maliyeti sebebiyle Josef de Souza'yı göndermek istiyor.
Arap kulüpleri, Trabzonsporlu yıldızlar Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın peşine düştü. İki oyuncuya toplam 28 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”