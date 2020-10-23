MKE Ankaragücü'nde 2 koronavirüs vakası

Başkent ekibinde, rutin korona virüs testleri sonucunda iki sağlık personelinde pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri, dönüyor. İngiliz ekibi, yıllık 2.8 milyon euro maaş alan Fildişili orta sahanın yarı maliyetinden kurtulmak istiyor. Galatasaray da 29'luk ‘registayı' 6 aylık kiralamaya sıcak bakıyor.
Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Eddie Newton, Steven Greaves başta olmak üzere yardımcılarıyla bir araya geldi, takımı ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai verildi.
5 kanat oyuncusundan 4'ü sakat olan Beşiktaş sıkıntıda. Teknik direktör Sergen Yalçın ise söz konusu problemi 25 yaşındaki forveti sol önde görevlendirerek çözmeyi planlıyor.
Trabzonspor'un F.Bahçe ile oynayacağı kritik mücadelenin ilk 11'indeki isimlerden 10 tanesi netleşti. İngiliz teknik adam, kalan bir kişi için ise taktik planına göre hareket edecek.
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